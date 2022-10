Neues Konzept geht voll auf

„Wow, was ist denn hier los?“, staunte zwei Passanten, die am Sonntagnachmittag auf den Kleinen Planken vorbeikamen. Denn rund um Kirche und Lutherhaus ging es zu wie auf einem Volksfest. Der erste evangelische Basar nach drei Jahren Pause war ein voller Erfolg – mit Sicherheit auch dank einiger Neuerungen.

„Es ist super gelaufen, das Konzept ist voll aufgegangen“, strahlte Pfarrer Steffen Groß am späten Nachmittag mit seinem engagierten Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern um die Wette. So eine Außendarstellung hatte der Basar – der ja eigentlich im Volksmund nur „Bazzar“ heißt – vermutlich noch nie. Denn er beschränkte sich nicht wie früher weitgehend auf den Lutherhaus-Saal, sondern breitete sich auf die Stadtkirche und den Vorplatz aus, wo es – auch dank des tollen Spätsommerwetters – vor Menschen aller Generationen nur so wimmelte. Die Kinder bauten Holztürme am Spielzelt, nebenan gab es Waffeln und Kaffee aus einer neuen Maschine, die die Kirchengemeinde gerne als mobiles Element anschaffen möchte. Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen mixte Cocktails und der Renner im wahrsten Sinne war das Entenrennen im Brunnen vor dem Lutherhaus. Dort war nach dem Mittagessen durchweg für gute Unterhaltung gesorgt – durch die Jugendtheatergruppe „Bühne.Licht“ der Kirchengemeinde, die vier Kindergärten, die Gardetänzer der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft und Chansonnette Rosi Goos.

Apropos Pfarrerin Beetschen: Sie war beim Basar multifunktional unterwegs, spielte zwischen dem Cocktailmixen noch mit dem Posaunenchor in der Kirche – wo sie am Vormittag den Basar mit dem Gottesdienst eröffnet hatte. Dabei stellten sich die neuen Konfirmanden vor. Zwei von ihnen – Linus Rox und Friedrich Skibba – glänzten dabei musikalisch.

Und die Musik spielte am Sonntag auch in den Innenräumen eine große Rolle: Aus den geöffneten Türen der Stadtkirche drangen so nacheinander die Klänge des Musikvereins-Stadtkapelle, des Chors „d’accord“ vom Sängerbund, des Posaunenchors Oftersheim-Schwetzingen und das Schwetzinger Blechbläserensembles nach draußen auf die Kleinen Planken – eine gelungenes Premiere, denn in der Kirche war der Musikgenuss deutlich höher als im Saal mit seiner üblichen Geräuschkulisse.

Und was die Gemeinde mit ihrem am Nachmittag vorgestellten Konzept „Zentrum 32“ vorhat, darüber werden wir noch berichten. ali

