Neues Testcenter auf dem Schlossplatz in Schwetzingen

Auf dem Schlossplatz in Schwetzingen hat eine Corona-Schnellteststation am Montag ihren Betrieb aufgenommen. Der beheizte und beleuchtete blaue Container steht am Durchgang zur Dreikönigstraße zwischen Palais Hirsch und Kaffeehaus.

Sebastian Meuter von der Sinsheimer Firma MeluoMed GbR betreibt das Testcenter, in dem vorerst die kostenlosen Bürgerschnelltests möglich sind. Eventuell werden auch noch PCR-Testungen angeboten. Er hat über Bernd Lehnert, Geschäftsführer des Kaffeehauses, den Kontakt zur Stadtverwaltung aufgenommen, die den Stellplatz entsprechend genehmigte und begrüßte. Bürger können mit und ohne Termine täglich zwischen 8 und 20 Uhr zum Schnelltest vorbeikommen - auch samstags und sonntags. Das ist vor allem mit Blick auf die Gastronomie und die geltende Regelung 2Gplus sowie für den Besuch des Schlossgartens praktisch.

Idealerweise bucht man sich online einen Termin, um so mögliche Wartezeiten vor Ort zu vermeiden. Außerdem sind mit einer Anmeldung die notwendigen Daten hinterlegt und man muss nicht am Container alles ausfüllen, was wiederum Zeit in Anspruch nimmt. Onlinebuchungen sind leicht unter https://www.etermin.net/schwetzingen möglich: Einfach Anzahl der Tests und Termin auswählen, Daten hinterlegen und schon gibt es eine Bestätigung ins E-Mail-Postfach. Am Container hängt zudem ein QR-Code, über welchen man ebenfalls auf die Termin-Website kommt. Nach dem Test dauert es etwa 15 Minuten, bis das Ergebnis vorliegt. Das Zertifikat wird gemailt oder auf Wunsch vor Ort ausgedruckt. Es ist auf Deutsch und Englisch. kaba