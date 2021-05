Schwetzingen. Nach der Wollfabrik und der Drogeriemarktkette dm in der Hockenheimer Landstraße nimmt an diesem Montag, 3. Mai, ein weiteres Schnelltestzentrum in Schwetzingen die Arbeit auf. Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Höffner im Gewerbegebiet Zündholz wird in einem überdachten Zelt eine Außenstelle des bereits bestehenden Testzentrums in der Wollfabrik eröffnet.

