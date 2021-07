Neues Waffengesetz: Das gilt es zu beachten

Bereits im Jahr 2020 wurde das Waffengesetz durch das Dritte Waffenrechtsänderungsgesetz (3. WaffRÄndG) novelliert. Damit wurde die im Jahr 2017 geänderte EU-Feuerwaffenrichtlinie in nationales Recht umgesetzt. Die Änderungen sind zum 20. Februar 2020 beziehungsweise 1. September 2020 in Kraft getreten, teilt die Stadtverwaltung in Schwetzingen mit.

Durch die Neuregelungen besteht womöglich Handlungsbedarf für einige Waffenbesitzer, weil gewisse Magazine – mehr als zehn Schuss bei Lang- und mehr als 20 Schuss bei Kurzwaffen, Deko- und Salutwaffen, Pfeilabschussgeräte sowie bisher erlaubnisfreie Waffenteile (etwa Gehäuseteile und Abzugseinheiten) – nunmehr zu verbotenen oder eintragungspflichtige Gegenstände geworden sind. Bisher war der Besitz dieser Magazine und Magazingehäuse für Schusswaffen rechtlich unbedenklich. Nach der Gesetzesnovellierung ist der Besitz verboten oder Bedarf einer waffenrechtlichen Erlaubnis.

Bestandsschutz beantragen

Es gibt unter gewissen Umständen einen Bestandsschutz für diese Waffen(-teile) beziehungsweise die Möglichkeit den Besitz bis zum 31. August 2021 anzuzeigen oder eine Erlaubnis dafür zu beantragen.

Die im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zuständige Untere Waffenbehörde bittet daher alle Waffenbesitzer, sich entsprechend zu informieren.

Informationen zu den Änderungen gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de – im Bereich: Ordnungsamt, Jagd- und Waffenrecht. Fragen beantworten die Kollegen der Unteren Waffenbehörde unter der Nummer 06221/5 22 12 38 oder per E-Mail an waffenbehoerde@Rhein-Neckar-Kreis.de. zg