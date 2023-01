Neujahrsmatinee des TV Schwetzingen mit Auszeichnung von Sportlern

Schwetzingen. Es war gleich in mehrfacher Hinsicht eine Premiere: So fand die traditionelle Neujahrsmatinee des Turnvereins (TV) Schwetzingen 1864 erstmals nicht im Palais Hirsch, sondern in der vereinseignen Lore-Eichhorn-Halle statt.

Auch für den Vorsitzenden Athi Sanaikone – seit März 2022 im Amt – war es seine Feuertaufe bei dieser Veranstaltung, genauso wie für einige seiner Vorstandskollegen. Und selbst unter den geehrten Sportlerinnen und Sportler stand die Mehrheit erstmals auf dieser Bühne. Schließlich waren im Vorjahr nach zwei Jahren Pause in vielen Sportarten erstmals wieder Wettkämpfe ausgetragen worden.

Neujahrsmatinee des TV Schwetzinge: Dauerbrenner im Reigen der Erfolgreichen

Andere hingegen sind schon Dauerbrenner im Reigen der erfolgreichen TV-Sportler: Etwa Tischtennis-Legende Lore Eichhorn, die in „ihrer“ Halle unter anderem für einen deutschen Seniorinnen-Meistertitel geehrt wurde. Aber auch bei den Jungen gibt es solche Stammgäste. Zum Beispiel die Leichtathletik-Geschwister Angelina und Leander Georg, die 2022 reihenweise Titel und Treppchenplatzierungen abgeräumt und es bis hin zur Teilnahme an deutschen oder süddeutschen Meisterschaften geschafft hatten. Nicht unerwähnt ließ Vorstandsmitglied Andreas Lin die HG-Handballer als herausragende Abteilung im Leistungssportbereich.

Die Geehrten Turnen: Amélie Bode , Nina Fingerle , Leni Linsenmeier, Paolina Marcone , Nina Meyer , Lotta Steigleder Leni Vorderwülbecke , Sara Weber , Rochelle Alberti , Clara Biber , Emily Dreher , Smilla Keller , Jenny Nguyen , Martha Schwebe , Viktioria Georgieva, Annika Sties, Eliar Akman, Paula Stein , Lena Rott , Ouiam Ahnyne, Iana Cuptov, Lisa-Marie Schwarz-Schmitt , Ida Hoberg , Alexandra Vladykina, Jana Maria Kula , Charlotte Sties.

Gleich doppelt ausgezeichnet wurde Birgit Schillinger – zum einen als erfolgreiche Läuferin, aber auch als eine der Hauptorganisatorinnen des über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Schwetzinger Spargellaufs, dessen offizieller Veranstalter der TV ist. „Die Hauptarbeit leistet aber dieses Organisationsteam“, dankte Lin.

Eingangs hatte Vorsitzender Sananikone auf sein erstes Jahr in neuer Funktion zurückgeblickt und zeigte sich beeindruckt: „Ich war überrascht, wie viel Arbeit im Hintergrund unseres Vereines über die rein sportlichen Aspekte hinaus anfällt.“ Der Verein lebe vom Ehrgeiz und der Leidenschaft aller seiner Ehrenamtlichen. Dies habe sich bei den zahlreichen Übungsangeboten, Events und Projekten für alle Generationen gezeigt.

Neujahrsmatinee des TV Schwetzingn: OB würdigt gesellschaftliche Engagement

Dieses gesellschaftliche Engagement und die Bedeutung des größten Schwetzinger Vereins würdigten auch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der Vorsitzende der IG Schwetzinger Vereine, Simon Abraham und die stellvertretende Vorsitzende des Turngaus Mannheim, Heike Mößner-Koch.

Besonders hoben sie das Erfolgsprojekt „Open Sporty Sunday“ hervor, das der TV zusammen mit der HG veranstaltet und bei dem Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam Sport treiben. Aber auch die integrative Kraft des Vereins würdigte der OB. Schließlich nähmen nicht nur seit fast einem Jahr regelmäßig Kinder aus der Ukraine an diesem Sportangebot teil. Der TV habe inzwischen über 70 ukrainische Mitglieder aufgenommen. „Integration in diesem Verein geht durch alle Lebenslagen. Deswegen seid ihr so wichtig“, sagte Pöltl und betonte auch die generationenübergreifende Arbeit: „Viele kommen im Purzelturnen und bleiben ein Leben lang dabei.“

Und zum Abschluss erwähnte er eine weitere Premiere: Denn im Sommer wird Schwetzingen Gastgeber für behinderte Sportler aus Jamaika sein – mit dem TV als unverzichtbarem Bestandteil.