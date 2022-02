Neustart für die Seniorenangebote

Die Veranstalter sind noch immer hin- und hergerissen zwischen großer Fürsorge gegenüber den älteren Mitmenschen in der Pandemie und Befürchtungen zunehmender Vereinsamung. Die Evangelische Kirchengemeinde wagt ab März einen Neustart, was die beliebten Seniorenangebote angeht. Am Montag, 7. März, ist Frauenkreis im Lutherhaus. Am 21. März wird ins Lutherhaus eingeladen zum Seniorennachmittag. Und am 6. April findet im Gustav-Adolf-Haus am Marktplatz im Hirschacker das Altencafé statt.

Alle Nachmittage beginnen um 15 Uhr mit dem Kaffeetrinken. Gäste steuern Beiträge zum Programm bei. Ehemalige und neue Teilnehmende sind willkommen. Es gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht (außer beim Essen und Trinken). Es freuen sich Diakonin Margit Rothe und ihr Team. zg

