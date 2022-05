Nicht alle mit Berechtigung

In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch hatte Werner Zieger (Die Linke) angeführt, dass in Schwetzingen insgesamt 423 Personen auf einer Warteliste für städtische Wohnungen stehen (wir berichteten). In einer Pressemitteilung stellt er noch einmal klar, dass er nicht wisse, wie viele Menschen davon eine Wohnberechtigungsschein haben – also einen Anspruch auf eine Sozialwohnung. Auch die Stadt könne darüber keine Auskunft geben.

Da er diese Warteliste in Zusammenhang mit den in Schwetzingen existierenden 36 Menschen mit diesen Wohnberechtigungsscheinen erwähnt hatte, war dies missverständlich. Deshalb hatten wir bei Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel nachgefragt.

423 Bürger warten auf Wohnung

Die auf der Warteliste für Wohnungen stehenden 423 Interessenten verteilen sich nach Auskunft der Stadt übrigens so: für Ein- und Zweizimmerwohnungen jeweils 126 Personen sowie für Drei- und Vierzimmerwohnungen 171 Personen. „Und die Bürger auf der Warteliste für eine städtische Wohnung müssen nicht für einen Wohnberechtigungsschein berechtigt sein“, sagt Seidel. ali

