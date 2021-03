Zur Verabschiedung des dritten Corona-Steuerhilfegesetzes hat Dr. Danyal Bayaz, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Mitglied im Finanzausschuss, ein kritische Meinung: „Die steuerlichen Corona-Hilfen der Großen Koalition laufen zum Teil ins Leere. Die Ausweitung des Verlustrücktrages allein in der Höhe hilft nur sehr wenigen großen Unternehmen. Eine stärkere Ausdehnung des Rücktragzeitraumes würde zielgenauer unserem Mittelstand bei der Bewältigung der Krise helfen. Durch diese Leerstelle verspielt die Koalition weitere Akzeptanz für ihre Maßnahmen. Da hilft auch die neuerliche Mehrwertsteuersenkung für Gastronomen nicht.“

Mit Blick auf die Überbrückungshilfen der Bundesregierung betont Bayaz: „Wichtig ist, dass die von Scholz und Altmaier angekündigten Überbrückungshilfen aus dem letzten Jahr endlich ankommen. Wir sind mit verschiedenen Unternehmen aus der Region im Gespräch, beispielweise mit Brauereigaststätten, die vor Ort meist Familienbetriebe sind. Durch geschlossene Restaurants, Bars und Kneipen sowie fehlende Veranstaltungen fallen für sie wichtige Absatz- und Umsatzbereiche aus. Die Betriebe müssen sich verschulden, obwohl sie zweistellige Umsatzeinbrüche zu verzeichnen haben. Trotz Nachbesserungen fallen noch immer zu viele Betriebe durchs Förderraster. Es braucht daher nun dringend Liquidität, wie es der Einzelhandel durch Sonderregelungen für verderbliche Waren hat, um zu verhindern, dass ein Stück Kulturgut in Existenznot gerät.“

Baumann, der grüne Landtagskandidat ergänzt: „Handwerkliche Brauereien hatten vor Corona im Unterschied zu vielen anderen Lebensmittelhandwerken eine sehr gute Entwicklung: Es entstanden viele neue und kleine Brauereien und das Interesse an regionalen Bieren stieg. Wir Grüne wollen die Lebensmittelhandwerke stärken und setzen uns für regionale Produkte ein“. Bayaz pflichtet dem bei: „Diese Entwicklung sollte unterstützt werden und nicht durch schlechte Corona-Hilfen zunichte gemacht werden. Die GroKo muss nun endlich Wort halten und das einhalten, was groß angekündigt wurde. Wir brauchen Lösungen für Fälle, die bislang durch die Raster fallen, aber trotzdem massive Verluste erleiden. Dies wurde uns auch mehrfach zugesagt, inzwischen ist jedoch klar geworden, dass dies leider nicht stimmt, was auch durch diverse schriftliche Nachfragen bestätigt wurde. Es muss jetzt gehandelt werden.“ zg