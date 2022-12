Nicht mal ein König kann alles haben

Für strahlende Kinderaugen, lautes Rufen und Gelächter sorgte das musikalische Weihnachtsmärchen von Manfred Kessler, der mit dem Chapiteau Theater in der Stadtbibliothek Schwetzingen zu Gast war. Er zeigte „Der König und die Weihnachtsbäckerei“.

Ein Xylofon erklingt. Es wird still im Raum. Die über 40 Mädchen und Jungen verfolgen auf ihren großen Kissen sitzend das Geschehen. Die Geschichte handelt von einem reichen König, der alles haben will, während andere arm bleiben. Begeistert verfolgten die Kleinen, wie der Theatermann Kunstschnee aus seinem Buch pustete. Klar, passt da nur ein Lied dazu: Sie stimmten „Leise rieselt der Schnee“ an. Martin Kessler schlüpfte in verschiedene Rollen, für die er sich sogar verkleidete: mal als arme Bäuerin, dann als Schneider, Schäfer und eben als König. Und sie alle hatten Weihnachtswünsche. „Wünscht ihr euch auch was“, fragte Kessler in die Runde. „Jaaa“, schallte es von allen Seiten. Die vierjährige Lily wünscht sich zum Beispiel ein Barbie-Auto. Die Kleine war mit ihren Großeltern gekommen und nahm wie die mehr als 40 anderen Mädchen und Jungen auf einem großen Kissen Platz. „Was trägt ein König auf dem Kopf?“ – „Eine Krone“, rief Lily, die bei dem Mitmachspektakel mit vollem Eifer dabei war. Die Kinder fanden, die Krone stand dem König nicht, denn sie war nicht schick genug. Als Kessler sie dann auch noch falsch herum aufsetzte und von der Bühne taumelte, war ihm das Gelächter sicher.

Er kehrte als Rotkittel zurück. „Nikolaus“, rief Lily begeistert aus. Empörung herrschte wiederum, als er die Geschenke vertauschte, lautstark korrigierten die Kinder ihn – so laut, das Lily sich die Ohren zuhielt. Am Ende landete doch das falsche Geschenk beim König. Lily meldet sich freiwillig, als Kinder auf die Bühne kommen sollen und wurde König. „Aber ich bin doch ein Mädchen“, konstatierte sie. Kessler erklärte, dass dies im Theater keine Rolle spiele, sondern das da Frauen durchaus auch Männer spielen können. Das nicht ganz einstündige Stück endet mir viel Applaus – und großem Bedauern: „Schade, dass es vorbei ist“, meinte Lily am Ende und hatte die Botschaft des Schauspiels gut vernommen: „Der König wollte alles haben. Aber das er nicht alles haben konnte, war toll.“ Und das ist eben nicht nur bei einem Theaterstück so. dar