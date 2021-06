Nicole Heger ist neue Grünen-Kandidatin für Bundestagswahl

Region. Nicole Heger aus Waghäusel ist die neue Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen für die Bundestagswahl am 26. September. Die Nachnominierung durch die Kreisverbände Kurpfalz-Hardt und Karlsruhe-Land war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Kandidat Dr. Danyal Bayaz vor kurzem als Finanzminister von Baden-Württemberg ins Kabinett von Winfried Kretschmann berufen worden war.

Die 50-Jährige setzte sich bei der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Plankstadt gleich im ersten Wahlgang erfolgreich gegen ihre drei Mitbewerber Patrick Haermeyer, Victor Lange und Alexander Link durch.