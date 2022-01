Nicole Heger kandidiert als Oberbürgermeisterin in Waghäusel

Waghäusel. Die ehemalige Bundestagskandidatin von Bündnis90/DieGrünen für den Wahlkreis Schwetzingen-Bruchsal Nicole Heger hat ihre Kandidatur als Oberbürgermeisterin in Waghäusel bekanntgegeben. Die Wahl findet am Sonntag, 6. März, statt. „Ich lebe wahnsinnig gerne hier. Als Gemeinderätin durfte ich an der Entwicklung unserer Stadt bereits mitarbeiten. Als neue Oberbürgermeisterin möchte ich mich noch mehr einbringen, damit die Menschen bei uns gut und gerne leben können“, so Heger bei der Bekanntgabe Ihrer Kandidatur in einer Pressemitteilung.

Nicole Heger kandidiert bei der Oberbürgermeisterwahl in Waghäusel. © Martin Wagenhan

Die 51-jährige Mutter von drei Kindern arbeitet als Qualitätsmanagerin bei SAP. Sie ist seit 2018 Mitglied bei Bündnis 90/ die GRÜNEN. Als Themen für ihre Kandidatur habe Heger Folgendes herausgearbeitet: die Innenstadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz und die Weiterentwicklung der Schullandschaft.