Nicoleta Gruici und Simone Kull freuen sich auf ihre Arbeit mit Älteren

Schwetzingen. Geschafft! Nicoleta Gruici und Simone Kull haben ihre dreijährige Ausbildung als Altenpflegerin bestanden und arbeiten jetzt dort, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben – im GRN-Seniorenzentrum Schwetzingen. „Wir freuen uns, dass wir mit euch zwei so zuverlässige und engagierte Mitarbeiterinnen gewonnen haben“, sagt Leiterin Martina Burger. „Besonders stolz sind wir darauf, dass ihr beide mit tollen Noten abgeschlossen habt. Und das, obwohl ihr wegen der Pandemie nicht mit echten Menschen, sondern an Puppen geübt habt“, so Praxisanleiterin Michaela Striebinger.

Zwar ist das Team um Martina Burger dadurch nun gewachsen, allerdings kann es noch weitere Verstärkung gebrauchen. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach Fachkräften und Menschen, die es werden wollen“, betont sie: „Und wie man sieht, stehen die Chancen, nach der Ausbildung weiterbeschäftigt zu werden, gut.“ Schließlich ist auch in unserer Region der Pflegenotstand allgegenwärtig.

Erst mal reingeschnuppert

Dass sie direkt übernommen werden, freut die Ex-Azubis natürlich sehr. „Die Atmosphäre ist kollegial und freundlich“, sagt die 20-jährige Nicoleta Gruici, die zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr hier imt Seniorenzentrum der GRN in Schwetzingen gemacht hatte. „Ich konnte so prima in den Pflegeberuf reinschnuppern und es hat mir derart gut gefallen, dass ich mich für die Ausbildung entschieden habe.“

Für Simone Kull ist es ihre zweite Ausbildung. „Ich habe Fleischerin gelernt und lange als Filialleiterin in einer Fleischerei gearbeitet“, erzählt die 45-Jährige. „Aber dann wollte ich gerne einen Beruf ausüben, der mit Menschen zu tun hat.“ So fing sie mit Anfang 40 nochmals von vorne an. „Das war eine gute Entscheidung. Denn bei der Arbeit mit älteren Menschen bekommt man so viel zurück. Man weiß demnach immer, dass man etwas Sinnvolles getan hat“, erzählt Simone Kull.

Für Martina Burger ist es wichtig, aktiv für Ausbildung in den Pflegeberufen zu werben. zg