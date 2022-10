Nikoläuse gehen in der Region Schwetzingen wieder auf Tour

Schwetzingen/Region. Die Schwetzinger Nikolaus-Gruppe wird am 6. Dezember (diesmal ein Dienstag) nach vorheriger Anmeldung zu den Familien in Schwetzingen, Oftersheim, Plankstadt, Ketsch und Brühl kommen. Es werden Termine ausgemacht – im Zeitraum von 16.20 bis spätestens 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nikolaus und Knecht Ruprecht werden wie im Vorjahr nicht in die Wohnungen und Häuser gehen, sondern die Kinder draußen treffen – also vor dem Eingang, im Hof oder Garten, vor den Fenstern oder Balkonen. Die Anmeldungen erfolgen, ausschließlich über die Geschäftsstelle des TV Schwetzingen 1864.

Dort können Zeitwünsche angegeben werden, die nach der endgültigen Zusammenstellung unter sinnvollen logistischen Gesichtspunkten (unnötige Fahrstrecken vermeiden) bestätigt werden. Fall es Verzögerungen gibt, wird kurz vorher von der jeweiligen Gruppe von unterwegs angerufen, damit die Kinder und Familien nicht unnötig lange draußen stehen müssen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Überraschung für Kinder Überraschung für Kinder Nikoläuse des TV Schwetzingen sorgen für leuchtende Augen

Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel TSV und Musikverein Nikoläuse ziehen durch Straßen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Turnverein 1864 Ho-ho-ho für den guten Zweck Mehr erfahren

Ansonsten läuft es wie folgt ab: Die Eltern bereiten einen Zettel mit Informationen vor, was der Nikolaus loben oder tadeln soll. Die Geschenke werden vor Ort übergeben und in den Sack gepackt. Alle näheren Informationen gibt es bei der Anmeldung oder auf Nachfrage. Für den Hausbesuch der Nikoläuse werden keine festen Beträge kassiert. Jedoch freuen sie sich über eine großzügige Spende, die für die Jugendarbeit des Vereins sowie für soziale Zwecke in der Region verwendet werden. So wird mit dem Erlös des Vorjahres die Nikolausaktion für bedürftigte Kinder des Tafelladens „Appel + Ei“ in Schwetzingen unterstützt. zg