Nils Melkus steht weiter an der Spitze

Die Junge Union (JU) Schwetzingen hat bei einer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Der amtierende Vorsitzende Nils Melkus wurde dabei einstimmig in seinem Amt bestätigt. „Ich freue mich auf viele Veranstaltungen und Diskussionen mit dem Vorstand aber auch allen weiteren Mitgliedern der JU sowie allen interessierten Bürgern. Wir wollen als JU Schwetzingen dafür Sorge tragen, dass auch junge Themen und junge Köpfe gehört werden.“ Die JU Schwetzingen werde sich deshalb mit einigen jungen Kandidaten bei der Kommunalwahl 2024 einbringen.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Melkus auf die Aktivitäten der vergangenen Amtsperiode ein. Dabei sei besonders der von der JU organisierte Spendenlauf zugunsten der Flutgebiete im Ahrtal hervorzuheben, der über 1400 Euro einbrachte.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Fabian Disch, Justin Geschwill und Martin Neidig gewählt. Disch wurde zudem als Finanzreferent bestätigt. Presse- und Internetbeauftragter ist Sascha Dobelmann. Komplettiert wird der Vorstand durch die drei Beisitzer Betty Wüstenhagen, Florian Deutsch und Lukas Schubkegel.

Als Gast zur Mitgliederversammlung war unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting anwesend, der über die aktuellen bundespolitischen Themen und Debatten berichtete. So ging es unter anderem um das Thema Energie in der Bundesrepublik. Olav Gutting führte aus, dass nach dem Wegfall der russischen Gaslieferungen die Konsequenz sein müsse, wirklich alle möglichen Energiequellen in Deutschland zu nutzen. Dazu gehöre auch der Weiterbetrieb der noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke. Die Abschaltung dieser Werke aus rein ideologischen Gründen durch die Ampelkoalition hält Gutting für falsch. Weniger Angebot führe letztlich zu höheren Preisen. Ebenso müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren endlich beschleunigt und beim Netzausbau Tempo gemacht werden.

CDU-Stadtrat Markus Bürger berichtete über die aktuellen Themen im Stadtrat. Darüber hinaus berieten die Anwesenden über den Antrag für mehr Wohnraum für Studenten in Schwetzingen. Die JU spricht sich darin für den Bau eines Studentenwohnheims in Hochschulnähe mit einer guten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die öffentliche Infrastruktur aus.

Die JU fordert die Stadt daher mit Nachdruck auf, sich für den Bau eines solchen Wohnheims sowie eine ausreichende Bereitstellung finanzieller Mittel und öffentlicher Liegenschaften einzusetzen. Das Thema werde die JU auch in das Kommunalwahlwahlprogramm der CDU Schwetzingen einbringen. zg