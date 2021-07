Noch freie Plätze für Schwetzinger Radferien

Schwetzingen. Die Radsportgemeinschaft Schwetzingen/Mannheim bietet ein Ferienprogramm an. Dieses findet in den ersten drei Wochen der Sommerferien statt. Noch gibt es freie Plätze. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier bis 14 Jahren. Die Betreuung findet in Vollzeit, 8.30 bis 16.30 Uhr, inklusive Mittagessen oder Teilzeit von 8.30 bis 12 Uhr statt. Die Kinder sollten ein technisch einwandfreies Rad haben und einen Helm mitbringen. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 06202/ 126 250 und unter www.vereine-radpower.de/ferienprogramme.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1