Noch mehr „Hygge-Gefühl“ im Zentrum

Wie ist das, wenn es daheim zu eng und unbequem wird? Man sucht nach größeren Räumlichkeiten und machst sich alles neu und gemütlich! Genau das hat Inhaberin Sabrina Kube mit ihrem skandinavischen Concept Store lyksjø (sprich: Lücksjö) gemacht. Und die gute Nachricht ist: Sie ist in Schwetzingen geblieben und in die Mannheimer Straße 15 gezogen.

Doch nicht nur ein anderer Standort sollte es sein. Nein, lyksjø hat sich quasi neu erfunden: „Jetzt endlich strahlt der Laden die Weite und Ruhe aus, die typisch ist für den skandinavischen Stil. Wir haben hier viel mehr Platz und können somit die verschiedenen Produktgruppen besser präsentieren“, schwärmt Kube.

Kaffeebar gehört mit dazu

Wer lyksjø kennt, der weiß, dass es hier viel Besonderes zu entdecken gibt: trendiges Wohndekor wie Vasen, Kerzenschalen und Geschirr, darüber hinaus Kuscheltiere und Holzspielwaren für die Kleinen sowie Spiele und Puzzle für die Großen. Wie gewohnt finden bei lyksjø auch Feinschmecker ihre leckeren schwedischen Pralinen und Lakritz-Spezialitäten. Mit der Vergrößerung ihres Ladens ist Kube auch auf die Suche nach neuen Produkten gegangen – und sie ist fündig geworden! Zu entdecken gibt es jetzt die schönen Schreibwaren des dänischen Labels „monograph“, Seifen und Duftkerzen von „meraki“ oder Taschen und Rucksäcke von Johnny Urban, hergestellt aus recyceltem PET – nachhaltig und stylisch in vielen Farben.

Auch am „Hygge-Gefühl“ hat Kube gearbeitet. Zu all dem Schönen, das zum Verschenken einlädt oder mit dem man sich selbst eine Freude macht, kann bei lyksjø bei einer guten Tasse Kaffee oder einer kühlen Limonade geplauscht werden! Denn eine schicke Kaffeebar hat auch noch Platz gefunden.

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Zur Eröffnung haben sich Kube und ihr Team einige Aktionen ausgedacht. „Wir wollen im derzeit möglichen Rahmen einfach mit unseren Kunden feiern“, freut sich Kube auf den großen Tag. Dazu wird es vor dem Laden eine originelle Getränkestation geben, an der die neuen leckeren Saftschorlen und Limonaden probiert werden können. Und bei der luftigen Sommermode bekommt ihr „Drei für Zwei“ – kaufe zwei Teile und erhalte das dritte (günstigste) gratis dazu!

Ein Gewinnspiel darf bei solch einer Eröffnung natürlich nicht fehlen. Wer gut im Schätzen ist, kann bei lyksjø attraktive Preise abräumen, wie einen Johnny Urban-Rucksack, Geschenkgutscheine und vieles andere mehr.

Sabrina Kube lädt ein: „Komm einfach vorbei und überzeuge dich selbst!“ Eröffnung ist am Samstag, 10. Juli, ab 10 Uhr in der Mannheimer Straße 15 in Schwetzingen.