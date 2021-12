Nordische Rätselrunde sorgt für etwas anderen Langlaufspaß

Saalfelden Leogang gehört zudem zu einer der vier top Langlaufdestinationen Österreichs: Hier wartet ein professionell präpariertes Langlauf-Netz mit 150 Kilometer langen Loipen für Anfänger und Profis. Mit der neuen Nordischen Rätselrunde um den Ritzensee im Nordic Park wird ab 16. Januar das langlauffreundliche Angebot für Familien erweitert. Die Rätselrunde ist für jedes Langlauflevel und für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Für die kostenlose Teilnahme benötigt man nur ein gültiges Loipenticket. Kinder bis einschließlich 14 Jahren können mit ihren Eltern das gesamte Langlauf-Netz in Saalfelden Leogang kostenlos mitbenutzen. Und mit der Saalfelden Leogang Card ist man kostenlos auf den Loipen unterwegs.

Was braucht man für die Rallye? Neben den Langlaufskiern, die man problemlos in den Sportgeschäften in Saalfelden ausleihen kann, gibt es eine gedruckte, witterungsbeständige Rätselkarte am Startpunkt der Langlaufstrecke. Gemeinsam mit Langlaufmaskottchen „Leo“ geht es dann auf Tour. Dabei entdeckt man viel Spannendes und Wissenswertes über die Region sowie über den nordischen Wintersport. Entlang der Loipe findet man sieben Stationen mit kniffligen Aufgaben. Wer die Antworten kennt, erhält pro Station einen Buchstaben, den man mit einer angebrachten Stanze direkt vor Ort in die Rätselkarte einträgt. Alle Buchstaben ergeben zum Schluss ein Losungswort. Mit der gelochten Rätselkarte und den gelösten Antworten warten jede Menge Goodies im Tourismusbüro Saalfelden. Für die Rätselrunde sollte man eine Stunde einplanen.



Zur Region Kontakt: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, Glemmtaler Landesstraße 550, A-5753 Saalbach, Telefon 0043/6541/68 00 68, contact@saalbach.com, www.saalbach.com

Tipp: Bis 3. April 2022 werden im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn innerhalb des Wintererlebnisprogramms geführte Schneeschuh- und Winterwanderungen, Fackelwanderungen, Skitouren, Pferdeschlittenfahrten und Langlauf-Schnupperkurse angeboten. Für die Programmpunkte kann man sich am Vortag bis 16 Uhr beim jeweiligen Anbietern anmelden – mit der Saalfelden Leogang Card ist die Teilnahme oft sogar kostenlos.

Pistenspaß: Es gibt 270 Abfahrtskilometern mit 70 Lifte (Tagesskipass Hauptsaison bis 1. April: 60,50 Euro Erwachsene/45 Euro Jugend 2003 – 2005/30 Euro Kinder 2006 – 2015).

