Nordstadt-Wolf hört auf

Ich hab’s leide (läuten) here, du es awer jedz schunn beglage: Der Nordstadt-Wolf, der herd uff, awer es soll un kummd a hoffentlich wider in liewer Pechder uff den Lade. Grad fa die Nordstadtleid un besunners fa die eldere Bewohner wer des wischdisch, denn wonn do nix mehr wer (wäre), wer des besch …

A wonn in Plongschd (kleiner Nachbarort von Schwetzingen) in neier Edega (Supermarkt) werd gebaud un ähner mähnd, mir Alde kännde do eukafe, der hod sich glad geschnidde (geirrt). Bei Wolfes Edega ging’s zwar eng, awer a gemidlich zu, un die Dame un Herre an de Kasse ware a hilfsbereit, des war fa die Kunnschafd wischdisch. Wonn in Adigel (zum Verkauf stehende Ware) gfehld hod un ma hods gsaad (gesagt), wurd er glei beschdelld un reserwierd. A in Hol-un-Bringe-Dienschd gab’s in dem Gscheffd, des hod bsunners de Alde viel gholfe.

Gonz wischdisch wa a des Gebabbel un des Gschwedz mid de Laid, a Emma was kochsch’n, wie gehd dass donn. A die neieschde Grongede (Krankheiten), wer gschdorwe (gestorben) oder genese un was a schunschd in Schwetzinge los is. Des is fa uns wischdischer als die groß Bollidig (Politik). Hald ämol, rufd die Emma, ich wees noch ebbes un kummd nochämol zurigg.

Noch ähns, der Senior, der Herr Wolf, des wisse mir all, der iss im Grongeschdond, awer er lebt zum Gligg. A mid soinere liewe Fraa un der Jungend is mit dem Lade in werdvoller Beitrag für die Nordschdadschdedler un de Hirschaggerleid (Bewohner in Schwetzingens ehemaliger Sandwüste) gelunge! Ä dreifaches Donge, Donge, Donge (dreimal Dankeschön) de „Nah un Gut“-Wolfe“!

