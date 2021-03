In Zeiten von Corona ist gar vieles ungewiss, doch das ist gewiss: Die katholischen Kirchengemeinden von Schwetzingen, Brühl, Ketsch, Plankstadt und Oftersheim halten an ihrer Aufgabe „Tag der Solidarität – Hungermarsch“ fest, der in diesem Jahr für Sonntag, 27. Juni, geplant ist. Mit den Spenden, die an diesem Tag gesammelt werden, werden soziale und karitative Projekte in Afrika, Asien und Osteuropa unterstützt, denn gerade durch die weltweit grassierende Pandemie ist die Not noch größer geworden. So dürfen auch die Anstrengungen, nach Kräften Not zu lindern, die die Motivation dieser Aktion ist, nicht erlahmen.

Ob die Koordinatoren einen „Tag der Solidarität“ wie 2020 gestalten können oder sogar einen Hungermarsch nach alter Tradition durchführen dürfen, das steht noch in den Sternen. Doch es laufen bereits die Vorbereitungen in Schwetzingen mit Absprachen des Orgateams an. Die Verantwortlichen der fünf Kirchengemeinden berichten von ihren Projekten und beraten über das gemeinsame Vorgehen im zweiten Jahr der Pandemie. Der Tag der Solidarität, der in diesem Jahr zum 38. Mal stattfinden soll, ist eine Aktion der Pfarrgemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen. zg