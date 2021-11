Im Oktober kam es auch in Schwetzingen zu Betrügereien durch den so genannten Enkeltrick oder durch falsche Polizeibeamte. Eine unbekannte Anruferin, die sich als Polizistin ausgegeben hatte, erbeutete von einem 90-Jährigen Schmuckstücke und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Ein älteres Ehepaar überreichte nach einem Telefonat mit falschen Polizisten an eine weibliche Abholerin

...