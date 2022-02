Nur geringe Schäden durch Sturmtief Zeynep

Mannheim. In Zusammenhang mit dem Sturmtief Zeynep wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim am Freitagabend ab 18 Uhr bis in den späten Freitagabend insgesamt 97 witterungsbedingte Einsätze bekannt. Wie die Polizei mitteilte, waren bei der Mehrzahl der Einsätze Bäume umgestürzt oder Äste von Bäumen abgebrochen und blockierten Straßen. Des Weiteren wurde über eine Vielzahl umgestürzter Baustellenabsperrungen berichtet. Die gemeldeten Gefahrenstellen wurden durch den Einsatz der Polizei und der Feuerwehren beseitigt. Glücklicherweise verursachten die gemeldeten Schadensstellen lediglich geringen Sachschaden. Größere Schadensereignisse oder Personenschäden wurden nicht bekannt. Durch die Straßensperrungen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

