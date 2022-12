OB Pöltl bei Senioren

Regen Zuspruch fand ein adventlicher Seniorennachmittag im Josefshaus hinter der katholischen St. Pankratius Kirche in Schwetzingen. Zuerst feierten alle mit Susanne Muth und ihrem Seniorenwerkteam eine Adventsandacht mit Diakon Michael Barth-Rabbel. Gaby Weissmann spielte am Klavier schöne Adventslieder. Anschließend gab es Kaffee und einen Adventsgebäckteller. In der Zwischenzeit gesellte sich Oberbürgermeister Dr. René Pöltl dazu, worüber sich alle sehr freuten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pöltl berichtete aus dem Rathaus. Die Stadt schaue darauf, dass nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch die Senioren mit den Rollatoren und die Eltern mit ihren Kinderwagen durch die Straßen der Stadt kommen, betonte er dabei. Nach dem Bericht erhielten alle ein Päckchen von Dr. René Pöltl und Diakon Michael Barth-Rabbel.

Der nächste Seniorennachmittag wird am 8. Februar sein. smu