Odenwaldring wird halbseitig gesperrt

Schwetzingen. Der Odenwaldring wird am Montag, 28. Februar, von 9 bis 14 Uhr zwischen dem Kreisel an der Scheffelstraße und der Einmündung Spoleto-Straße halbseitig für den Verkehr gesperrt. Grund sind Baumpflegearbeiten auf der Mittelinsel in Höhe des Tennisclubs. Während der Verkehr von der Bruchhäuser Straße Richtung Kreisel fahren kann, wird er Richtung Bruchhäuser Straße über die Scheffelstraße und L 544 umgeleitet.

Die Buslinie 717 kann während dieser Sperrung vom Bahnhof her kommend die Haltestelle Bellamar nicht anfahren. Sie fahren nach dem Bedienen der Haltestelle Südtangente über die Scheffel- und Lessing- auf die Bruchhäuser Straße. zg

