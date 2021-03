Schwetzingen. Ostern für Kinder und Familien in Pandemiezeiten? Dafür hat sich die Schwetzinger Ökumene etwas Besonderes einfallen lassen. Von diesem Palmsonntag, 28. März, bis zum Weißen Sonntag, 11. April, werden kleine und große Osterentdecker eingeladen, in der Kirche St. Maria vorbeizuschauen, die täglich von 9 bis 17 Uhr am Seiteneingang geöffnet ist. Im dortigen Altarraum wird ein Osterweg zu finden sein – gestaltet von Isabel Hawranke und Sebastian Binder aus der katholischen Seelsorgeeinheit sowie Margit Rothe von der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen.

Der Weg wird zunächst zu den Stationen Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag aufgebaut; für das Osterfest wird er dann erweitert und ergänzt. So lohnt es sich sogar, mehrfach vorbeizuschauen.