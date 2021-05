Ökumene lädt ein zum Spaziergang

Die Kirchengemeinden von Schwetzingen laden an Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag, 13. Mai, zu einem Spaziergang mit Erlebnisfaktor ein. Sie initiieren einen ökumenischen Stationenweg.

Eine interaktive Installation ist von 14 bis 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche, Mannheimer Straße 34, aufgebaut und beschäftigt sich mit dem Thema „Der Himmel auf Erden“.

Die Evangelische Gemeinde am Schlossplatz veranstaltet eine Psalmenmeditation zum Mitnehmen oder zum Hören. Zudem wird eine kreative Aktion zum Mitmachen angeboten. In der katholischen Kirche St. Pankratius, Schlossstraße 8, befindet sich eine weitere Station, die unter dem Motto „Highway to Heaven“ steht. Auch dort warten Impulse und interaktive Elemente auf die Vorbeischauenden, teilt die Ökumene mit.

Passend dazu gestaltet Pastoralassistent Sebastian Binder an Christi Himmelfahrt um 11 Uhr einen Wortgottesdienst in der Kirche St. Pankratius. Der Gottesdienst wird vom evangelischen Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen mitgestaltet.

Wer an diesem Gottesdienst teilnehmen möchten, möchte sich bitte zuvor telefonisch über das katholische Pfarrbüro, Nummer 06202/92 62 80, anmelden. zg