Ölspur am Kreuz Heidelberg – A5 wieder befahrbar

Rhein-Neckar. Die gemeldete Gefahr einer Ölspur auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Heidelberg/Schwetzingen besteht nicht mehr, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt. Die Fahrbahnreinigungsarbeiten sind abgeschlossen und die Fahrbahn ist für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben.

Wegen einer Ölspur am Autobahnkreuz Heidelberg war die A 5 zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Heidelberg/Schwetzingen in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Das teilte die Polizei am Freitagmittag mit. Entgegen einer ersten Meldung wurde diese nicht wie zunächst angenommen von einem Pannen-Lkw verurscacht, sondern durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer in Höhe der Anschlussstelle Dossenheim.

Aktuell wird die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt. Hierzu muss die Autobahn vorübergehend voll gesperrt werden. Die Reinigungsmaßnahmen werden laut Polizei bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Zeugen, denen ein Pannenfahrzeug an genannter Örtlichkeit aufgefallen ist, oder die ein Fahrzeug beobachtet haben, das während der Fahrt Betriebsstoffe verliert oder verloren hat, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel:. 0621/47093-0 zu melden.

