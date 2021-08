Offensive für offene Ausbildungsstellen

In Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis gibt es noch viele offene Ausbildungsstellen, teilt die Agentur für Arbeit mit. Sie bietet daher vom 1. bis 10. September montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr und Freitag 10 bis 12 Uhr gezielt Beratungen für junge Menschen und auch deren Eltern an. „Als besonderen Service stellen wir den heißen Draht zu offenen Ausbildungsstellen bei unseren Arbeitgebern in der Region her und vereinbaren zusammen mit ihnen ein Vorstellungsgespräch“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Man kann hierfür ohne Termin in die Arbeitsagentur nach Heidelberg, Kaiserstraße 69 bis 71, kommen. Telefonische Infos gibt es unter der Nummer 06221/52 47 77. zg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1