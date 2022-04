Schwetzingen. Die Spargelzeit hat begonnen. Der offizielle Spargelanstich in Schwetzingen ist an diesem Samstag, 23. April, um 14 Uhr auf dem Hof Spilger. Der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Schwetzingen, Andreas Sturm, war auf dem Spargelhof Renkert in Schwetzingen, um sich vor Ort über den Spargelanbau zu informieren. Landwirt Ulrich Renkert, der auch Stadtrat ist, führte den Abgeordneten über den Hof – ein echter Familienbetrieb.

