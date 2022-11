Oftersheim. Für den Oftersheimer Häckselplatz gelten im Zeitraum von Dezember bis Februar geänderte Öffnungszeiten: Im Dezember ist das Areal südöstlich der Grillhütte samstags zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet. Die letzte Anlieferung in diesem Jahr ist am Samstag, 17. Dezember, möglich. Im Januar hat der Häckselplatz nur am Samstag, 7. Januar, von 10 Uhr bis 15 Uhr geöffnet, bevor sein Service ab Februar wieder Samstag für Samstag – ebenfalls 10 bis 15 Uhr – zur Verfügung steht.

