Trotz Pandemie steht am Sonntag „Kantate“ („Singet“) in der Evangelischen Kirche die Kirchenmusik im Mittelpunkt. Die Gemeinde wird am 2. Mai um 10 Uhr live einen musikalischen Gottesdienst aus der Stadtkirche ausstrahlen. Kantor Detlev Helmer hat aus Sängerinnen und Sängern seiner Kantorei ein kleines, Corona-konformes Gesangsensemble gebildet, das alte und neue Lieder aus den Gesangbüchern interpretieren will. Detlev Helmer (Flügel) und Ralf Krumm (Trompete) steuern solistische Glanzlichter bei. Die technische Produktion liegt bei der Schwetzinger Firma „Rent4event“ unter Leitung von Martin Kolb.

Pfarrer Steffen Groß wird über die Musiktherapie des Hirtenjungen David predigen, welcher mit Hilfe seiner Harfe dem psychisch kranken König Saul helfen kann. Der Kerngedanke des Pfarrers dabei: „Musik ist nicht alles. Aber ohne Musik ist alles nichts. Musik ist systemrelevant!“

Atmosphäre spürbar

Die Kirchengemeinde führt auch ein neues Format ein: Neben „For your soul“, den Zoom-Gottesdiensten sowie den vorabproduzierten Gottesdiensten tritt nun der Online-Gottesdienst live über Youtube hervor. Damit, so die Einschätzung von Pfarrer Groß, bleibe die dichte Atmosphäre eines Präsenzgottesdienstes und die Spannung der Livemusik am besten auch am Bildschirm spürbar.

Die Kollekte zur Deckung der erheblichen Kosten kann übers Spendenkonto bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN DE90 6725 0020 0025 0169 20 fließen. zg

Info: Der Online-Gottesdienst ist über die Homepage www.ekischwetzingen.de und über den Youtube-Kanal eki schwetzingen zu empfangen und später abrufbar.