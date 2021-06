Olav Gutting unterstützt Stipendiaten in den USA

Das Pandemiejahr hat die Pläne vieler junger Menschen durcheinandergewirbelt. Und auch jetzt wissen Schüler und junge Menschen nicht genau, wie es für sie im neuen Lebensabschnitt weitergeht. Dabei gibt es Stipendien, die sie beispielsweise für ein Auslandsjahr nutzen können. Der Deutsche Bundestag beispielsweise vergibt eine entsprechende Förderung für ein Austauschjahr in den USA an Schüler und an junge Berufstätige.

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) gibt seit 1983 sowohl Schülern als auch jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Es steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten.

Die Bewerbungsfrist für das 39. PPP 2022/23 hat bereits begonnen. Am Freitag, 10. September, ist der endgültige Anmeldeschluss. Bewerbungsberechtigt sind Schüler, die zwischen dem 1. August 2004 und dem 31. Juli 2007 geboren wurden, und junge Berufstätige, die nach dem 31. Juli 1997 Geburtstag haben.

Allerdings steht die Durchführung des 39. PPP wieder unter dem Vorbehalt der Pandemie. Es wird nur dann stattfinden können, wenn eine uneingeschränkte Ausreise der deutschen sowie eine uneingeschränkte Einreise der amerikanischen Stipendiatinnen und Stipendiaten möglich ist und das Programm angemessen und verantwortungsvoll umgesetzt werden kann.

Pate während des Aufenthalts

Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting unterstützt seit jeher diese Austauschprogramme und kümmert sich persönlich um den Erfolg. Im Wahlkreis verzeichnet er beste Erfahrungen mit der Umsetzung von Austauschprogrammen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Nutzen wir diese Möglichkeit“, appelliert Gutting und weist darauf hin: „Es stehen spannende politische Zeiten in Amerika an, bei denen der Austausch und persönliche Begegnung von jungen deutschen und amerikanischen Menschen zur Völkerverständigung enorm wichtig ist, insbesondere mit Blick auf den Neuanfang nach Donald Trump“, lobt der Abgeordnete das Stipendienprogramm, der während des Aufenthaltes als Pate zum Austausch zur Verfügung steht. zg

Info: Auskünfte dazu erteilt das Wahlkreisbüro des Abgeordneten Olav Gutting unter der Telefonnummer 07254/95 79 67. Weitere Informationen und Teilnahmebedingen gibt es unter www.bundestag.de/ppp

