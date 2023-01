Oldtimerfans treffen sich

Der Oldtimerstammtisch des Motorsportclubs Schwetzingen startet ins neue Vereinsjahr: Mit viel Freude an ihren Fahrzeugen und an Treffen mit Gleichgesinnten ist jetzt auch schon der erste Oldtimerstammtisch geplant, an dem sich Gleichgesinnte zu Benzingesprächen versammeln.

Dieser findet am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr in der „Trattoria Pizzeria Pina“, in der Ketscher Landstraße 11 statt. Noch ist es früh im Jahr, aber die Oldtimerfreunde wollen schon erste Pläne für die kommende Saison schmieden. „Die Werkstattsuche haben wir vorerst aufgeschoben, es haben sich einfach noch zu wenige Schrauber gefunden, um Räume zum jetzigen Zeitpunkt auch auslasten zu können. Wir wollen dieses Jahr unseren Schwerpunkt daher auf kleinere Veranstaltungen, Ausfahrten und Oldtimertreffen legen“, heißt es in der Ankündigung.

Wie immer sind zum Stammtisch übrigens nicht nur Vereinsmitglieder willkommen, sondern alle Freunde historischer Fahrzeuge. zg