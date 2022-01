Oliver Engert ist neuer Geschäftsführer des Stadtmarketings

Schwetzingen. Oliver Engert ist der neue Geschäftsführer des Schwetzinger Stadtmarketingvereins SMS. Er habe diese Woche bereits seine Arbeit aufgenommen und sei vom Vorstand gleich herzlich begrüßt worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den Mitgliedern und allen Akteuren in der Stadt. Gemeinsam können wir viel erreichen“, so Engerts erste Einschätzung. Schon in Kürze soll es eine ausführlichere Vorstellung geben.

Seit November unbesetzt

Nachdem der Vorstand im November die Stelle ausgeschrieben hatte, war er sehr erfreut darüber, wie viele qualifizierte Bewerber Interesse daran hatten, in Schwetzingen zu arbeiten und die Stadt nach innen und außen zu vermarkten und mitzugestalten.

Das Rennen hat nun Oliver Engert gemacht. Er absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Veranstaltungs- und Dienstleistungsmanagement in Mannheim. Durch seinen bisherigen beruflichen Werdegang bringt Engert viele Qualifikationen für den anspruchsvollen und vielfältigen Posten des Geschäftsführers von SMS. Er ist zudem gut in der Region vernetzt.