Olympische Urkunden für Mathe-Asse

Mathe sportlich gesehen: Auch in der Mathematik gibt es eine Olympiade, an der die besten Jugendlichen aus aller Welt teilnehmen. Sich für das Olympiade-Team zu qualifizieren, ist der Traum eines Mathe-Sportlers. In mehreren Runden werden die Schüler durch Klausuren, die sich im Schwierigkeitsgrad steigern, ausgewählt.

An der Regionalrunde nahm nun das Hebel-Gymnasium mit 20 Talenten teil. Über 400 begabte Jugendliche gingen in der Region an den Start. In einer Präsenzklausur über drei Stunden mussten drei komplexe Aufgaben gelöst werden. Matilda Carrasco Krämer war beste Teilnehmerin des Hebel-Gymnasiums. Sie schaffte einen dritten Preis. Doch es gab weitere Auszeichnungen für die Jugendlichen der Schwetzinger Schule: Anerkennungsurkunden erhielten Nanuk Fink (5. Klasse), Torben Trapp, Anna Steinmetz, Philipp Storz, Birk Janson (alle 6. Klasse), Vincent Birkel (8. Klasse), Eike Janson, Karsten Krein (je 9. Klasse), Jan Stillbauer und Eliseo Carrasco Krämer (beide Jahrgangstufe 1). bs

