Heidelberg/Region. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet am Dienstag, 16. März 2021, von 18.30 bis 19.15 Uhr einen Livestream an, in dem sie Eltern einen Überblick über die Möglichkeiten gibt, die ihre Kinder nach dem Schulabschluss haben. Die Veranstaltung ist für jeden unter diesem Link zu erreichen.

