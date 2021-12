Online-Bürgerdienst des Rhein-Neckar-Kreis aktuell nicht erreichbar

Rhein-Neckar. Aufgrund einer gravierenden Sicherheitslücke sind einige Online-Bürgerdienste des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de aktuell nicht erreichbar. Das teilte das Landratsamt mit. Der Geschäftsbereich IT des Eigenbetriebs Bau, Vermögen und Informationstechnik bittet, bittet in der E-Mail den aktuellen Ausfall der Homepage zu entschuldigen. „Wir führen derzeit eine umfassende Fehleranalyse durch und hoffen, die Online-Bürgerdienste wieder zeitnah freischalten zu können“, so der stellvertretende Geschäftsbereichsleiter des EBVIT, Clemens Gärtner.

