Online-Diskussion mit Landtagsabgeordneten Sturm

Schwetzingen. In den vergangenen Wochen sind im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) zahlreiche Bürgeranfragen zu den Corona-Maßnahmen oder einer möglichen Impfpflicht eingegangen. Sturm bietet daher allen Interessierten an, mit ihm am Montag, 31. Januar, ab 18 Uhr via Videokonferez (Zoom-Plattform) in einen Online-Dialog zu treten. Für Einzelgespräche steht der Abgeordnete ferner am Dienstag, 1. Februar, von 20 bis 22 Uhr zur Verfügung. Der Zugangslink zu den Videokonferenzen kann unter der E-Mail andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de angefordert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1