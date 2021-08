Online-Event für Betreuer

Region. Ab September bietet die Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises Online-Einführungsveranstaltungen für ehrenamtliche rechtliche Betreuer an. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen ARV Rhein-Neckar sowie SKM Heidelberg/Rhein-Neckar, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Informationsangebot richtet sich sowohl an Menschen, die bereits ehrenamtliche Betreuer sind als auch an solche, die es gerne werden möchten.

Rechtliche Betreuer helfen Menschen dabei, ihr Leben im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Wünsche gestalten zu können, wenn die Betroffenen nicht mehr selbst dazu in der Lage sind. Die vier Veranstaltungen finden ab Dienstag, 7. September, jeweils dienstags um 17 Uhr statt und dauern etwa 90 Minuten. Anmeldungen nimmt die Betreuungsbehörde des Kreises per E-Mail an betreuungsbehoerde@rhein-neckar-kreis.de entgegen. zg

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/betreuungsrecht