Online-Vortrag über Freigärtnerei

Region. Interessierte können sich am Mittwoch, 4. August, um 20 Uhr bei einer kostenlosen Online-Veranstaltung (Zoom) über die Freigärtnerei informieren. In Mannheim und Umgebung wurden Mitglieder der Freigärtnerloge „Carl Theodor zum goldenen Garten“ mit der Gründung eines „Vorgartens“ (Tochterloge) beauftragt und suchen dafür Mitstreiter, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch wenn sich die Freigärtnerei selbst Bruderschaft nennt, können Männer und Frauen Mitglied werden. Die kostenlose Anmeldung zu Informationsveranstaltung ist über die E-Mail-Adresse bis Mittwoch, 4. August, um 18 Uhr möglich. Die Freigärtnerei hat eine über 340 Jahre alte Tradition und wurde im März 2020 als Freigärtnerloge „Carl Theodor zum goldenen Garten“ in Schwetzingen erstmals in Deutschland gegründet.