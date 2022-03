Onlinesemiar rund um Achtsamkeit

„Achtsamkeit in bewegten Zeiten“ ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagenturen Heidelberg und Mannheim sowie der Gleichstellungsbeauftragten überschrieben, die sich an Frauen richtet. Diese wird online über die Plattform „Zoom“ am Dienstag, 8. März, 13 bis 14 Uhr, angeboten.

In diesem interaktiven Workshop erleben die Teilnehmenden, wie Elemente der Achtsamkeit helfen können, mögliche Unsicherheit, Unplanbarkeit und die verschiedenenHerausforderungen des Alltags zu managen. Die Referentin Tanja Eggers von Ancoris-Consulting vermittelt praxisnahe Impulse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung erforderlich unter Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de. zg

