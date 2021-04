Onlinevortrag für Angehörige von Multiple-Sklerose-Patienten

Schwetzingen/Hockenheim. „Was ist eigentlich mit mir?“ Angehörige von Multiple-Sklerose-Patienten sollen nicht auf der Strecke bleiben. Darum geht es in einem Onlinevortrag der Volkshochschule in Zusammenarbeit mit der AMSEL-Beratungsstelle Nord und der AMSEL-Kontaktgruppe Schwetzingen-Hockenheim am Freitag, 23. April, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Teilnahme ist gebührenfrei.

Erkrankt ein Lebenspartner an Multipler Sklerose (MS), hat das große Auswirkungen auf das Paar und auf jedes Familienmitglied. Angehörige tragen die Erkrankung nicht nur emotional mit, je nach Beeinträchtigung des MS-Betroffenen müssen sie den Patienten tatkräftig entlasten, etwa im Haushalt, bei der Erziehung der Kinder, bei der Arbeit und mit der Pflege. Nicht selten sind Angehörige mit dieser Aufgabe überfordert.

Besonders Frauen sehen sich einem hohen, gesellschaftlichen Erwartungsdruck ausgesetzt. Im Vortrag wird sowohl psychologische als auch sozialrechtliche Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige und Erkrankte dargestellt. Selbstverständlich sind auch (pflegende) Angehörige willkommen, deren Familienmitglieder von anderen Erkrankungen betroffen sind. Volkshochschulleiterin Gundula Sprenger moderiert die Diskussion mit der Diplomsozialarbeiterin und Familientherapeutin Monika Karl von der AMSEL-Beratungsstelle Nord, Heidelberg.

Um an dem Onlinevortrag teilzunehmen, ist ein entsprechendes Endgerät mit Internetanschluss notwendig. Den Zugangslink für die Veranstaltung gibt es nach der Anmeldung unter der Nummer 06202/2 09 50.

