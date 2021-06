Onlinevortrag: Rolle der Religion in Zeiten der Globalisierung

Schwetzingen/Region. Die Rolle der Religion in Zeiten der Globalisierung - das ist das Thema eines Onlinevortrags, den die Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland an diesem Montag, 28. Juni, um 20 Uhr anbietet. In einer sich immer schneller und rasanter entwickelnden Welt, wo der Wettlauf nach Reichtum und Ressourcen immer erbitterter und härter geführt wird. Sowohl Individuen als auch Nationen handeln nur im eigenen egoistischen Interesse und für den Egotrip werden jegliche menschliche und gesellschaftliche Verantwortung vergessen. Dadurch entstehen neue Fragen nach dem Sinn und Sinnlosigkeit. Unter diesem Link geht es zum Vortrag.

AdUnit urban-intext1