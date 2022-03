Open-Air-Parteibüro in Schwetzingen "schließt" vorerst wieder bis Oktober

Eine weitere Saison mit „Kaffee & Tee am Bahnhof“ ist für die Partei Die Linke zu Ende gegangen. Immer freitags gab es heißen Kaffee oder Tee auf den Bahnhofsvorplatz in Schwetzingen gegen die soziale und – besonders im Januar und Februar –auch gegen die reale Kälte in den Wohnungen, denn viele mussten aufgrund der zu erwartenden hohen Nachzahlungen bei der Heizung, diese weiter runterdrehen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Linken, versendet durch Stadtrat Werner Zieger.

Natürlich war das Geschehen am Bahnhof wetterabhängig und dass es von Anfang Oktober bis Ende März nur zweimal aufgrund von Regen ausfallen musste, zeigt eigentlich auch eindeutig, dass es viel zu trocken ist. Wetterdaten für den Großraum Rhein-Neckar bestätigen diesen Eindruck, so die Linke.

Die Linke war bis Freitag an der Bahnhofs-anlage anzutreffen. © Zieger

„Die Resonanz auf unseren Versorgungsstand war wirklich wieder einmal sehr gut und es gab viel Redebedarf über die verschiedensten Themen sowohl kommunal als auch international, etwa über den irrsinnig mörderischen Krieg in der Ukraine“, so Werner Zieger. Aber auch die quasi über Nacht aufgetauchten 100 Millarden Euro ausschließlich für Waffen und Rüstung seien bei vielen auf absolutes Unverständnis gestoßen.

„Wir sind davon überzeugt, dass diese Art der Ansprache und die leichte Erreichbarkeit in unserem Open-Air-Parteibüro genau das richtige Format ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Dass dies von den Leuten auch so gesehen wird, zeigt der gute Zuspruch für diese Aktivität vor Ort in unserer Stadt“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Und: „Wenn alles gutgeht und wir die Genehmigung der Ortsbehörde für unseren Versorgungsstand bekommen, sind wir für die nächste Saison gerüstet und stehen ab Oktober dieses Jahres bis März 2023 wieder für die Belange der Menschen zur Verfügung.“ zg