„Open Sporty Sunday“ in Schwetzingen entwickelt sich weiter

Schwetzingen. Der TV Schwetzingen 1864 und die HG Oftersheim/ Schwetzingen haben in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums Schwetzingen den mittlerweile elften „Open Sporty Sunday“ veranstaltet und sind mit ihrem inklusiven und integrativen Sport-und Spiele-Nachmittag erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Auch beim ersten monatlichen Schnuppertraining des Jahres hatten Kinder mit und ohne Handicap zwei Stunden lang die Möglichkeit, sich gemeinsam sportlich zu bewegen und nach Lust und Laune in der großen Halle austoben zu können.

Für beste Voraussetzungen sorgten eine extra aufgebaute modulare Turn-Bewegungslandschaft, eine variable Ballspielfläche mit Volleyball, Basketball, Hockey und Tischtennis sowie ein spezielles Rolli-Sport-Areal mit Rollstuhlrugby und einem Slalomparcours.

„Open Sporty Sunday“ in Schwetzingen: Individuell, fachlich, kindgerecht

Individuell betreut und fachlich angeleitet von über 30 Coaches – erstmals auch fünf Betreuer aus der Ukraine – und medizinisch gesichert vom DRK Schwetzingen, das von einem Jugendrotkreuz-Team unterstützt wurde, waren die Kinder in besten Händen. Im „Familien-Treff“ im Foyer konnten sich auch die zahlreich mitgekommenen Eltern kennenlernen, etwas ausruhen und mit verschiedenen angebotenen Kalt- und Heißgetränken sowie kleinen Snacks stärken. So hatte das freundliche Thekenteam dann auch während der gesamten zweistündigen Veranstaltung alle Hände voll zu tun.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zum Jahresauftakt fast 100 Anmeldungen hatten und am Ende über 80 Kinder und ihre Familien in der vollen Halle begrüßen konnten – darunter auch Teilnehmer aus Italien, Portugal, Serbien, Türkei, der Ukraine, Eritrea und Indien. Das bunte Gewusel und die glücklichen Gesichter vieler aktiv sportelnder und ausgelassen spielender Kinder machen uns alle sehr froh. Bei einem derartigen Andrang und weiteren Zulauf auch von jüngeren Teilnehmern werden wir aber zukünftig die unterschiedlichen Altersgruppen möglicherweise aufteilen müssen. Ein echtes Luxusproblem“, sind sich die beiden verantwortlichen Organisatoren Jens Rückert vom TV und Michael Zipf von der HG bewusst. Mit ihrem großen und engagierten Team könne aber sicherlich ein dauerhafter Erfolg erzielt und mit einigen Anpassungen die entsprechenden Strukturen geschaffen werden.

Der nächste „Open Sporty Sunday“ soll närrisch werden: Am Fasnachtssonntag, 19. Februar, können in der Zeit von 14 bis 16 Uhr Kinder und ihre begleitenden Familien kostümiert und maskiert in die Sporthalle des Hebel-Gymnasiums Schwetzingen kommen.

Anmeldungen sind noch bis einschließlich Donnerstag, 16. Februar, über die digitale Anmeldemaske auf der Homepage des TV Schwetzingen unter www.tv1864.de/open-sporty-sunday möglich.