Opernkarten gewinnen

Die Schwetzinger SWR Festspiele loben eine Ticketverlosung für die Opernpremiere „L’Isola d’Alcina“ am Tag der Liebe aus. Unter dem Stichwort „Liebe“ können Glückspilze dreimal zwei Karten für die Premiere des Stücks von Giuseppe Gazzaniga am Donnerstag, 12. Mai , um 19 Uhr im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses gewinnen.

In dieser herrlich absurden Opera buffa landen vier Schiffbrüchige aus Frankreich, Italien, Spanien und England auf einer paradiesischen Insel und verfallen der dort lebenden Zauberin Alcina. Denn jeder Mann muss sich in sie verlieben. Im Widerstreit von Vernunft und Versuchung geraten die Inselbesucher in (Liebes-)Turbulenzen und können das Eiland erst wieder verlassen, nachdem sie Alcinas Zauber buchstäblich als „alten Zopf“ entlarvt haben. Librettist Giovanni Bertati schildert in seiner reichhaltigen Parodie, wie ein alter Mythos, der sich vielfach in der Literatur und auf der Bühne niederschlug, von der aufgeklärten Neuzeit ad absurdum geführt wird. Aus dieser Steilvorlage schuf Giuseppe Gazzaniga eine komische Oper, die 1772 in Venedig uraufgeführt wurde und ein Jahr später ihren Weg nach Schwetzingen fand.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Stichwort „Liebe“ an schwetzinger-swr-festspiele@swr.de. zg

