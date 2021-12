Ordner werden gesucht

„In allen Kirchen brauchen wir immer wieder den Dienst der Ordner und Begrüßer, ansonsten müssen wir Gottesdienste absagen. Tatsächlich stehen schon Gottesdienste auf der Kippe“, schreibt Pfarrer Uwe Lüttinger von der katholischen Kirchengemeinde in seinem Gruß zum zweiten Advent. Gleichzeitig verbindet er die segensreichen Impulse in seinem Rundschreiben mit einer Bitte: „Bitte überlegen Sie, ob Sie da nicht unterstützen können.“

Wer also die Seelsorgeeinheit bei den Gottesdiensten unterstützen kann und möchte, meldet sich am besten im Pfarrbüro, Telefon 06202/92 62 80 oder per E-Mail an pfarramt@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de. Dort können Interessierte auch in Erfahrung bringen, ob noch Restkarten für die Weihnachtsgottesdienste – in Schwetzingen am 24. Dezember, um 22 Uhr die Christmette; am 25. Dezember, um 18 Uhr die Vesper mit sakramentalem Segen sowie am 26. Dezember, um 9 Uhr die Messfeier zum Stephanstag – erhältlich sind. Diese wurden zum Gottesdienst am zweiten Advent in der Kirche ausgegeben. Pfarrer Lüttinger weist zudem darauf hin, dass in den Kirchen wieder kleine Impulse zum Mitnehmen ausliegen. kaba