Organisationstalent hat sich bewährt

Abitur, duales Studium im Bereich Krankenhauswesen und mit 27 Jahren in einer Führungsposition: Im Juli 1999 übernahm Martina Burger die Heimleitung des damals neu- eröffneten GRN-Seniorenzentrums in der Bodelschwinghstraße. Inzwischen arbeitet Burger seit 25 Jahren bei GRN, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zwischen 1993 und 1996 studierte Martina Burger Öffentliche Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Krankenhauswesen an der Berufsakademie Mannheim. Den praktischen Einsatz absolvierte sie damals im Psychiatrischen Krankenhaus Heppenheim. Nach erfolgtem Diplom begann sie zunächst als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung der GRN-Klinik Schwetzingen und war parallel in den Neubau des Pflegeheimes auf dem Klinikgelände eingebunden – eine Nachfolgeeinrichtung des Johann-Peter-Hebel-Heimes. Nach der Vorbereitung des Heimbetriebs am neuen Standort wurde eine Heimleitung gesucht und Burger übernahm die Position.

„Dein gesamtes Berufsleben bist du bei der GRN und hast es bis heute nicht bereut“, eröffnete Rüdiger Burger, Geschäftsführer der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH und Ehemann der Jubilarin, die Feierstunde im kleinen Kreis und überreichte der Heimleiterin einen Blumenstrauß sowie die Urkunde.

Herausforderung gemeistert

„Beim Umzug der Heimbewohner gab es vieles zu organisieren“, erinnert sich Martina Burger, die mit großem Organisationstalent überzeugte. „Das war eine Herausforderung, aber auch eine spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe.“ Auch nach der Eröffnung blieb Martina Burger umtriebig: So erweiterte sie das Pflegeangebot um die Kurzzeit- und Tagespflege.

„Der Geist im Seniorenzentrum stimmt einfach – und das liegt besonders an deinem wertschätzenden Umgang mit den Bewohnern und Mitarbeitern“, würdigte Rüdiger Burger das Schaffen der Heimleiterin. zg