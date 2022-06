Organspende anders denken

Die Situation ist klar definiert. Viele Menschen warten auf eine lebensrettende Organspende, aber nur wenige sind bereit, Organe zu spenden. Die Folge: großes Leid bei denen, die so dringend auf eine Transplantation warten.

Die Jahrzehnte währende Diskussion und die zögerliche Haltung erscheinen mir müßig. Wichtig dagegen: Über 80 Prozent der Deutschen, so eine repräsentative Studie aus dem Jahr 2020, stehen der Organspende positiv gegenüber.

Leider haben das bis heute aber nur wenig mehr als 40 Prozent von ihnen mittels eines Organspendeausweises schriftlich belegt. Warum das so ist, erscheint unscharf. Die Erklärungen reichen von gerade keine Zeit dafür bis zur Angst, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Keine der Erklärung gereicht einer Gesellschaft von Erwachsenen zur Ehre. Aber wie dem auch sei, es gibt eine ganz einfache Lösung, die das Problem der mangelnden Spendenbereitschaft auf einen Schlag vom Kopf auf die Füße stellen würde.

Mit der sogenannte Widerspruchslösung würde jeder erwachsene Bundesbürger per se als Organspender gelten. Außer er würde sich explizit dagegen aussprechen, was sehr niederschwellig ermöglicht werden muss. Angesichts der über 80 Prozent, die der Organspende positiv gegenüberstehen, wäre zu erwarten, dass ein Volksentscheid zur Widerspruchslösung ähnlich wie gerade in der Schweiz ausgehen würde. Dort hat sich das Volk mit etwas über 60 Prozent für diese Lösung ausgesprochen. Ich habe als Schweizer Staatsbürger ebenfalls dafür gestimmt und besitzt seit Jahren einen Organspendeausweis. Anderen zu helfen, ist Ausdruck von Verantwortung – und eine anständige Gesellschaft bedarf als Fundament unbedingt dieser Verantwortung.

