Orte zum Abkühlen in Mannheim - Stadt veröffentlicht Karte mit Geheimtipps

Mannheim. Damit sich Mannheimerinnen und Mannheimer im Sommer besser vor Hitze schützen, hat die Stadt gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern eine Karte mit kühlen Orten erstellt. Wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte, konnten vom 5. bis 29. Mai auf dem Beteiligungsportal öffentliche kühle Orte am Wasser, im Freien sowie im Innenraum genannt werden. Außerdem konnten sich die Bürgerinnen und Bürger analog auf dem Maimarkt sowie auf dem Bürgerfest beteiligen. Die Karte der kühlen Orte solle zeigen, wo man im Stadtgebiet bei Hitze Abkühlung und Erholung finden kann, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt.

Die Karte mit den kühlen Orten in Mannheim finden Sie hier. Darüber hinaus wird sie auch als Printmedium im Stadtgebiet ausgelegt werden. Die Karte ist Teil des Hitzeaktionsplans der Stadt, der im Rahmen des Konzepts zur „Anpassung an den Klimawandel in Mannheim“ erstellt wurde.