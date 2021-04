Die Passions- und Osterzeit ist da. Das wichtigste christliche Fest steht an. Aber leider muss die evangelische Kirche auch in diesem Jahr zu Ostern vollständig auf Präsenzgottesdienste verzichten. Dafür wurde ein vielseitiges digitales Angebot vorbereitet. Der erste Online-Gottesdienst fand am 15. März vergangenen Jahres statt, eine Woche später startete auch das musikalische „for your soul“-Format (wir berichteten). Am Karsamstag, 3. April, feiern nun auch die Jugendlichen und Heranwachsenden der Kirchengemeinde um 16 Uhr ihren digitalen Youtube-Ostergottesdienst.

Die Teamer Sophie Hopkins (22), Luisa Bade (21), Franziska Sauer (23), Vivien Lemberger (22), Liv-Arwen Derr (16) und Anna Keibs (20) haben unserer Zeitung in einem Zoom-Meeting erzählt, was sie zu dem ersten eigenen Online-Gottesdienst bewogen hat. „Who am I – Die Ostergeschichte und dein Leben“ lautet das Thema, das die jungen Frauen den Internet-Besucherrn näherbringen möchten. „Es ist ein Ostergottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche“, meint das engagierte Organisationsteam, das in den letzten Wochen fleißig geplant und Texte geschrieben hat und in langen digitalen Treffen zusammengesessen ist. Das Besondere daran sei, dass die kleine Gruppe den Gottesdienst eigenständig vorbereitet und gestaltet, teilt Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen mit. Sie selbst sei nur beratend und unterstützend bei der Produktion dabei.

Musik gibt’s obendrauf

Der etwa dreiviertelstündige Gottesdienst wurde am vergangenen Samstag in der evangelischen Stadtkirche aufgezeichnet. Für den technischen Ablauf ist Maximilian Jacobs, angehender Veranstaltungstechniker im Mannheimer Rosengarten, zuständig. Wie schon bei den „for your soul“-Gottesdiensten in der Wollfabrik, gibt es auch in der Stadtkirche musikalische Unterstützung. Dominik Steegmüller (Gesang), Mathias Buchta (Gitarre) und Tobias Nessel (Percussion) bilden die „Hausband“ beim digitalen Osterfest. Wer sich nicht vorstellen kann, dass die Ostergeschichte auch mit seinem persönlichen Leben zusammenhängt, sollte unbedingt am Karsamstag den Youtube-Kanal einschalten.

„Es geht um alltägliche Situationen, die wohl jeder von uns kennt, und deren Verbindung zu Ostergeschichte“, wollen die Teamer aber noch nicht alles verraten. Die ersten Planungen liegen schon ein Jahr zurück. Die Geschichte beschäftigt sich mit den Sorgen und Ängsten von jungen Menschen und mit dem Song „Das ist dein Leben“ von Philipp Dittberner. „Denn das ist dein Leben; das ist, wie du lebst, warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst“, singt der junge Berliner. Das Lied wird mit der Ostergeschichte verbunden, die von den Teamern schauspielerisch dargestellt wird. Der Gottesdienst sei an den typischen Ablauf angelehnt, teilen die jungen Frauen mit, die sich auf viele Teilnehmer und Zuschauer freuen: „Wir haben auch Elemente drin wie Tanz und Bewegung, auch zum Mitmachen zu Hause. Das Lied von Philipp Dittberner wird mit der Ostergeschichte und den eigenen Gedanken verbunden.“ Mit der Youtube-Aufzeichnung hätten sie sich bewusst für die Stadtkirche entschieden. Der Gottesdienst richte sich vor allem an Jugendliche, „aber eigentlich dürften alle Altersgruppen angesprochen sein“. Corona-Pandemie, Schule, Studium – es sei für alle nicht einfach. Und das seit über einem Jahr. Für den Youtube-Gottesdienst nutzen die Teamer den ganzen Kirchenraum. Vieles spielt sich auch am Altar ab. Es wurden sogar eigene Gebete geschrieben, selbstverständlich ist aber auch das Vaterunser als Klassiker dabei. Alle gemeinsam spenden dann zum Schluss den Segen.

Der Online-Jugendgottesdienst ist am Karsamstag, 3. April, um 16 Uhr unter www.ekischwetzingen.de und den Youtube-Kanal „ekischwetzingen“ zu sehen und kann dort dauerhaft abgerufen werden.